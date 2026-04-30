«Меня трясет от страха»: взрывы прогремели в Дзержинске

сегодня в 10:44

Несколько взрывов прогремели в небе в Дзержинске

Жители Дзержинска этой ночью проснулись от взрывов в небе. Грохот стоял на протяжении нескольких часов, сообщают «Новости Нижнего Новгорода | NN.RU» .

Всего горожане насчитали от пяти до десяти взрывов.

«Меня трясет от страха, я не знаю, что делать», — поделился один из жителей.

Также люди рассказали, что перед грохотом слышали сирену. Официальных комментариев по произошедшему еще не было.

Кроме того, сирены звучат в Екатеринбурге на фоне беспилотной опасности.

Ранее в Пермском крае объявили беспилотную опасность, закрыли аэропорт и ввели план «Ковер». Также в городе слышны взрывы, появился новый источник дыма.

