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Медведев считает, что Россия может рассчитывать на победу в 2025 году

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу. Эти слова были произнесены во время съезда партии «Единая Россия» 14 декабря, сообщает РИА Новости .

Политик отметил, что в 2025 году РФ входит с положительными результатами.

«Это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ допустил появление в составе России новых регионов. Опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован снова, считает Медведев.