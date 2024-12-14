Медведев считает, что Россия может рассчитывать на победу в 2025 году
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу. Эти слова были произнесены во время съезда партии «Единая Россия» 14 декабря, сообщает РИА Новости.
Политик отметил, что в 2025 году РФ входит с положительными результатами.
«Это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ допустил появление в составе России новых регионов. Опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован снова, считает Медведев.