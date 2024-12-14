Медведев допустил появление в составе России новых регионов

Опыт интеграции Донбасса и Новороссии может оказаться востребован снова, если в составе РФ появятся новые, но близкие регионы. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС .

«Это возможно», — отметил политик.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были организованы референдумы. По их итогам четыре региона вошли в состав РФ.

Ранее Медведев говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Однако Киеву нужно понимать имеющиеся реалии и учитывать предложения Путина.