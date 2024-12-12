Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но при этом есть условия, сообщает ТАСС .

Медведев подчеркнул, что Россия будет готова сесть за стол переговоров, если Киев «поймет сложившиеся реалии» и предложения президента РФ Владимира Путина.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что российский лидер озвучил свою позицию по вопросу урегулирования конфликта в ходе его выступления на коллегии министерства иностранных дел в этом году.

Так, в июне Путин отметил, что Москва готова к переговорам, но при условиях, которые касаются отмены всех антироссиийских санкций, невступления Киева в НАТО и вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ.