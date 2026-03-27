Медведев раскрыл, объявят ли в России волну мобилизации

Не менее 80 тыс. россиян подписали контракт о службе в Вооруженных силах России в 2026 году. У РФ «все в порядке» с вооружениями. Если понадобится, страна их использует, отметил чиновник.

Мирное завершение боевых действий на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно. Если Соединенные Штаты начнут наземную операцию в Иране, произойдет то же самое, что и во Вьетнаме. Из того конфликта США не могла найти «достойный выход», добавил Медведев.

Тем временем на Украине президент Владимир Зеленский заявил, что готов поменять закон о мобилизации. В этом случае народных депутатов Верховной рады, лишенных мандата, смогут мобилизовать в ряды вооруженных сил для отправки на фронт.

