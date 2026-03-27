Медведев раскрыл, объявят ли в России волну мобилизации
Фото - © Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
РФ планирует добиваться выполнения целей спецоперации военными средствами. Нет необходимости объявлять еще одну волну мобилизации, рассказал РИА Новости заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Не менее 80 тыс. россиян подписали контракт о службе в Вооруженных силах России в 2026 году. У РФ «все в порядке» с вооружениями. Если понадобится, страна их использует, отметил чиновник.
Мирное завершение боевых действий на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно. Если Соединенные Штаты начнут наземную операцию в Иране, произойдет то же самое, что и во Вьетнаме. Из того конфликта США не могла найти «достойный выход», добавил Медведев.
Тем временем на Украине президент Владимир Зеленский заявил, что готов поменять закон о мобилизации. В этом случае народных депутатов Верховной рады, лишенных мандата, смогут мобилизовать в ряды вооруженных сил для отправки на фронт.
