Зеленский угрожает мобилизовать депутатов Рады на фронт за нежелание голосовать

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов предложить поменять закон о мобилизации. В этом случае народных депутатов Верховной рады, лишенных мандата, смогут мобилизовать в ряды вооруженных сил для отправки на фронт, сообщает СМИ соседней страны «Укринформ».

Об этом Зеленский рассказал, когда разговаривал с журналистами. Глава киевского режима комментировал последние неудачные голосования в Верховной раде за проекты законопроектов, которые просит принять Международный валютный фонд, и желание ряда парламентариев сложить полномочия.

Политик отметил, что с первого дня конфликта с Россией были народные избранники, которые хотели уйти из ВР. Он отметил, что в стране действует военное положение.

«Потому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт», — отметил Зеленский.

