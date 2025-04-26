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Марочко: ВС РФ наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие нанесли удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины, сообщает ТАСС .

Он отметил, что на Сумском направлении идут серьезные боестолкновения.

«Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооружённых сил Российской Федерации», — отметил Марочко.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Сумам 13 апреля, поскольку там проходило награждение вторгнувшихся в Курскую область военных, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это было наказанием для боевиков, которых Россия считает преступниками.