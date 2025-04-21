Путин объяснил ракетный удар по Сумам наказанием за Курскую область

ВС РФ нанесли ракетный удар по Сумам 13 апреля, поскольку там проходило награждение вторгнувшихся в Курскую область военных, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это было наказанием для боевиков, которых Россия считает преступниками, сообщают «Осторожно, новости» .

По словам Путина, во время недавнего удара по столице Сумской области там проходило награждение военных, которые совершали преступления под Курском.

«Это те люди, которых мы считаем преступниками. Которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в Курское области, они его и получили. Это было сделано, чтобы их наказать», — сказал Путин.

Путин отметил, что в Сумах церемония награждения проходила в ресторане, который является гражданским объектом, но использовался военнослужащими. В связи с этим Путин подчеркнул важность «разобраться» с понятием «гражданский объект», отметив, что в таких ситуациях решение об ударе нужно принимать после детального изучения ситуации.

Минобороны России докладывало, что во время удара «Искандерами» по Сумам было уничтожено более 60 украинских военных.