Марочко: российские военные продвигаются в Харьковской области
Российские военные начали сражение за Богуславку
Российские военные начали сражение за село Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Российские военные развивают успех на купянском направлении, сказал эксперт в беседе с агентством.
По его словам, начались активные действия по уничтожению ВСУ в селе Богуславке и ее окрестностях.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области.