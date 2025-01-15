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Российские военные начали сражение за село Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские военные развивают успех на купянском направлении, сказал эксперт в беседе с агентством.

По его словам, начались активные действия по уничтожению ВСУ в селе Богуславке и ее окрестностях.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области.