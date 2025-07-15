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Ливень, гроза и шквалистый ветер обрушатся на Подмосковье во вторник

Ливень, гроза, крупный град и шквалистый ветер ожидаются во вторник на территории Московской области. Непогода задержится в регионе на сутки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

Во время грозы будет дуть шквалистый ветер. Его скорость достигнет 18-23 м/с.

Автомобилистам порекомендовали держать дистанцию от следующего впереди транспорта, снизить скорость, а также не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам не следует стоять под деревьями, металлическими конструкциями и ЛЭП. Также небезопасно находиться у водоемов и на открытых пространствах.

Ранее в Москве объявили аналогичное предупреждение. Там тоже ожидаются сильный ливень, гроза, дождь и град.