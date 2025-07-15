После взрыва посыпалось стекло: очевидцы рассказали об атаке дронов на Воронеж
Фото - © Андрей Архипов/РИА Новости
Очевидцы рассказали, как смогли пережить удары беспилотников ВСУ на Воронеж, случившиеся ночью. Один из собеседников видел, как БПЛА врезалось в здание и произошел взрыв, сообщает Ura.ru.
От беспилотника пошла ударная волна. Речь идет о сжатом, горячем воздухе. От места взрыва исходило тепло.
Несколько осколков стекла попало мужчине в волосы и под одежду. Он испугался и думал, что скоро все взорвется.
Еще один местный житель рассказал, что слышал звук, напоминающий мотоцикл. Затем прогремело несколько детонаций.
В подъезде у этого мужчины ударной волной выбило стекло. Позднее он вместе с соседями убирал осколки.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что средства ПВО ночью сбили 12 беспилотников. Их осколки упали на жилые здания в центре города. Пострадали около 20 человек, среди них пенсионеры и дети.