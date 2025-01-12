ВС РФ освободили от ВСУ Калиново под Харьковом и Янтарное в ДНР Спецоперация 12 января 2025 12:20 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские военнослужащие ежедневно улучшают свои позиции в ходе проведения специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны РФ, бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта, расположенных в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике соответственно, сообщает РИА Новости.