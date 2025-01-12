ВС РФ освободили от ВСУ Калиново под Харьковом и Янтарное в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские военнослужащие ежедневно улучшают свои позиции в ходе проведения специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны РФ, бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта, расположенных в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике соответственно, сообщает РИА Новости.
Речь идет о населенном пункте Калиново в Харьковской области. Российские войска полностью вытеснили противника и водрузили свой флаг на значимых объектах.
Вторым освобожденным населенным пунктом от присутствия киевского режима стал Янтарное в Донецкой Народной Республике.
Ранее в Брянской области силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Украина продолжает атаковать Россию, но военные успешно отражают все террористические попытки навредить российским регионам.