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Прошлой ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Его сбили в небе над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне российские военные сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность в противодействии воздушным угрозам.

Также подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Поражение потерпела живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Срибное, Белицкое и Гришино.

ВС РФ продолжают разгром киевских боевиков на курском направлении. За сутки украинская армия потеряла до 240 военнослужащих.