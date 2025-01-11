Поражение потерпела живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Срибное, Белицкое и Гришино в ДНР.

Потери украинской армии составили до 535 бойцов. ВСУ также потеряли немецкий танк Leopard, четыре бронированные машины, в том числе два БТРа американского производства, три автомобиля и пять орудий артиллерии.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли по Украине 28 групповых ударов за неделю. В результате была поражена военная инфраструктура противника.