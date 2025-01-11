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За сутки ВСУ потеряли в Курской области до 240 военнослужащих

ВС РФ продолжают разгром киевских боевиков на курском направлении. За сутки украинская армия потеряла до 240 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также подразделения группировки войск «Север» уничтожили две БМП, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре миномета, а также станцию РЭБ противника.

Нанесены поражения ВСУ в районах Викторовки, Куриловки, Косицы, Лебедевки, Николаевки, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Погребки и Сорочина. Российские бойцы отразились девять контратак врага.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Ободах и Юнаковке в Сумской области.

Всего за все время боевых действий на курском направлении противник потерял 50 840 солдат, 296 танков, 224 БМП, 161 БТР, 1521 бронированную машину, 1445 автомобилей, 353 орудия артиллерии, 44 установки РСЗО, 16 установок ЗРК, 914 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники.

Ранее пресс-служба Минобороны опубликовала кадры уничтожения автомобиля украинской армии с помощью российского FPV-дрона. Противнику не помогли даже средства РЭБ.