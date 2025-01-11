Опубликованы кадры уничтожения автомобиля ВСУ с помощью FPV-дрона

сегодня в 14:13

Пресс-служба Минобороны опубликовала кадры уничтожения автомобиля украинской армии с помощью российского FPV-дрона. Противнику не помогли даже средства РЭБ.

Разгром ВСУ продолжается на курском направлении. В этот раз расчет FPV-дронов центра «Рубикон» взорвал автомобиль противника.

На опубликованных кадрах видно, как дрон стремительно приближается к стоящей в поле машине. Затем связь обрывается. Автомобильная техника уничтожена.

Ранее Донецк попал под обстрел ВСУ ракетами HIMARS. Зафиксированы прилеты в здание супермаркета «Молоко» на Шахтерской площади. Момент удара попал на запись видеорегистратора.