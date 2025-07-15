В Дубне взяли на контроль нелегальную торговлю алкоголем

В городском округе Дубна проведут рейды во всех круглосуточных магазинах, где возможна продажа алкоголя в ночное время. В магазине «Даяна» на Большой Волге уже провели контрольную закупку, которая подтвердила факт нарушения законодательства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейд проводили с участием Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудников полиции и участкового, а также Росгвардии.

«Шумные компании, продажа алкоголя в ночное время — обо всем этом мне сообщали жители во время наших совместных встреч», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

На магазин «Даяна» были регулярные жалобы жителей о том, что из-за ночной торговли алкоголем в близлежащих дворах и на детских площадках постоянно много мусора. Также собираются люди в состоянии алкогольного опьянения, которые не расходятся до утра и нарушают режим тишины.

«На руководителя организации будет составлен административный протокол, дальнейшие процессуальные действия тоже не заставят себя ждать. В ближайшее время все точки, торгующие алкоголем на территории города Дубна, либо прекратят свою деятельность, либо пересмотрят свое отношение к торговле и алкоголю в целом», — подчеркнул по итогам рейда Алексей Брызгалов, заместитель главы городского округа Дубна.

Рейды против нелегальной торговли алкоголем в ночное время продолжатся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.