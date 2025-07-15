Kept: цены на металлы и сырье стабилизировались

Цены на металлургическое сырье, полуфабрикаты и металлы стабилизировались или даже выросли по итогам недели, закончившейся 4 июля. Подешевели только уран на 2,08% до 77 долларов за фунт и горячекатный стальной прокат на 0,09% до 58,6 тыс. рублей за тонну, сообщает « Коммерсант ».

В исследовании Kept говорится, что хуже стала ситуация только в черной металлургии. Стоимость железной руды, металлургического угля и сталелитейной продукции уменьшалась в июне. Это происходило на фоне неизвестных перспектив развития сталелитейной отрасли в КНР и в общем в мире из-за тарифной политики Соединенных Штатов, геополитических конфликтов. Еще один фактор — уменьшение спроса в активно увеличивающей производство стали Индии в связи с сезоном дождей.

При этом значительно за отчетный период увеличилась стоимость палладия (на 4,47% до 1,13 тыс. долларов за тройскую унцию), платины (на 3,35% до 1,37 тыс. долларов за тройскую унцию), фьючерс на никель (на 2,23% до 16,9 тыс. за тонну) и олово (на 2,32% до 33,8 тыс. за тонну).

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении торговой политики. Он ввел 50% пошлины на импорт меди с 1 августа 2025 года.