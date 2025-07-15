Будут смотреть, кто «прогнется»: зачем США хотят вводить жесткие санкции?

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время введут санкции против Европы.

Как отметил эксперт, произойдет это намного раньше, чем введение рестрикций против Китая и Индии. Делают это США, по мнению Рожина, чтобы посмотреть, какие страны «прогнутся», а какие — нет.

«США кидают пошлины и смотрят, кто прогнется, а кто — нет. И почему-то многие не прогибаются», — заявил военэксперт в эфире радио Sputnik.

Так, Европа продолжает покупать российскую нефть на черном рынке, а Турция вряд ли перестанет ее перепродавать. Китай, в свою очередь, не «прогнется», так как уже сделал выводы относительно политики США и готов к будущему столкновению.