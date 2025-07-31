Лобовое стекло «буханки» спасло солдат ВС РФ от украинского БПЛА в Запорожье

Лобовое стекло «Буханки» (УАЗ-СГР) спасло российских солдат от украинского дрона-камикадзе на запорожском направлении спецоперации. Беспилотник застрял в нем, а боевая часть отпала и не сдетонировала, сообщает SHOT .

«Буханку» отправили на ремонт. Солдаты, которым удалось пережить прямое попадание украинского FPV-дрона, попросили отправить на передовую побольше подобных автомобилей.

На опубликованном видео видно, что беспилотник противника влетел в лобовое стекло и застрял там. Оно окончательно не разбилось.

Ранее гуманитарный конвой «Раменский» отправил груз бойцам в зону СВО из Подмосковья. В нем привезли в том числе детали для эвакуационной «буханки».