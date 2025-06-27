Очередной гуманитарный груз отправился из Раменского в зону СВО

Гуманитарный конвой «Раменский» отправился к бойцам, чтобы снова доставить необходимую им помощь. Ее собрали здесь, в тылу, неравнодушные жители Раменского округа. Что-то было закуплено на личные средства участников СВО и их близких, чем-то помогли предприятия, а что-то собрали всем миром. В итоге получилось порядка 7 тонн груза, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фронтовые волонтеры адресно доставят его в подразделения, воюющие на Курском, Белгородском и Сватово-Кременном направлениях.

Бойцы ждут посылки от семей, детские письма, маскировочные сети, медицину, генераторы, строительные материалы и многое другое, что удалось собрать благодаря добрым сердцам участников гуманитарного конвоя «Раменский». В этот раз для медицинской роты фронтовые волонтеры привезут детали для эвакуационной «буханки», которые были закуплены на средства, собранные на аукционе, прошедшем в Раменском парке 31 мая.

Неоценимую помощь в погрузке машин регулярно оказывают курсанты ВПК «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.