Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО
Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников, работает система ПВО, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — отметил он.
Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в Липецке и округе объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.
Также появилось объявление, что угроза атаки БПЛА вводится для города Елец и Елецкого района.