Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО

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«Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — отметил он.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в Липецке и округе объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Также появилось объявление, что угроза атаки БПЛА вводится для города Елец и Елецкого района.