Личность нового командующего группировкой «Восток» подтвердили в Минобороны

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Новым командующим группировкой войск «Восток» ВС РФ стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев, следует из пресс-релиза Минобороны РФ. Ранее об официальном назначении Иванаева на эту должность не объявлялось, о ротации командующих воюющими группировками сообщали только СМИ со ссылкой на источники.

В Минобороны заявили, что Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о результатах «Востока» в зоне СВО. Подразделения группировки за месяц освободили 7 населенных пунктов и взяли под контроль территорию площадью свыше 300 квадратных метров.

«Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — добавили в пресс-службе.

В конце ноября РБК со ссылкой на источники заявляло, что в ходе плановой ротации группировку «Восток» возглавил генерал-лейтенант Андрей Иванаев, генерал-полковник Александр Лапин стал руководить «Севером», а генерал-лейтенант Александр Санчик — «Югом».