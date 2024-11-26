Командующих воюющими группировками войск РФ ротировали, Лапин возглавил «Север»

Минобороны провело ротацию командующих группировками войск ВС РФ, задействованными в зоне спецоперации, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их данным, группировку «Восток» возглавил генерал-лейтенант Андрей Иванаев, «Юг» — генерал-лейтенант Александр Санчик, а генерал-полковник Александр Лапин стал руководить «Севером».