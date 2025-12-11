Лавров: европейские миротворцы на Украине станут законной военной целью РФ

Если Европа отправит своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев, то Россия будет считать их законной военной целью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Министр напомнил, что Европа «фантазирует» о том, чтобы отправить на Украину своих военных в роли «миротворцев».

«Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Европа пытается «пролезть» за стол переговоров, но предлагаемые ей идеи не будут полезны для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров заявил, что потери ВСУ на фронте уже превысили 1 млн человек. Он отметил, что киевский режим превратился в организованную преступную группу.

