«Купол Донбасса» отработала крылатый вражеский дрон
Вражеский дрон перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса», сообщает Telegram-канал Штаба обороны ДНР.
«Мобильная огневая группа системы „Купол Донбасса“ отработала крылатый вражеский дрон», — говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, как специалисты уничтожают вражеские дроны.
Ранее киевский режим совершил 112 террористических атак на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики, но «Купол Донбасса» помешал ВСУ реализовать кровавый план.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.