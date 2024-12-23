сегодня в 23:04

Больше 100 атак украинских БПЛА сорвал «Купол Донбасса» за прошедшую неделю

За прошедшую неделю киевский режим совершил 112 террористических атак на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики, но «Купол Донбасса» помешал ВСУ реализовать кровавый план, сообщает «Штаб обороны ДНР» .

ВСУ пытались атаковать Донецк и Макеевку, но все беспилотники были перехвачены и уничтожены.

«В Макеевке перехвачен украинский беспилотник самолетного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе выстрела от ручного гранатомета, нацеленный на подрыв торгового центра „Галактика“», — говорится в сообщении.

Специалисты ФСБ успешно нейтрализовали и уничтожили на полигоне два вражеских дрона, один из которых был обнаружен в районе Куйбышевский. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа, оснащенный боевым зарядом кумулятивно-фугасного действия, намеревался атаковать подстанцию электроснабжения, обеспечивающую электричеством несколько районов города.

Благодаря бдительности местных жителей и профессионализму силовых структур удалось оперативно локализовать точки приземления беспилотников. В результате инцидента городская инфраструктура не пострадала, жертв среди гражданского населения нет. Взрывотехники регионального подразделения ФСБ применили специальное оборудование для обезвреживания обнаруженных летательных аппаратов.