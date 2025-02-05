«Круто, грамотно, дерзко»: Путин рассказал, как воюют ВС РФ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин отметил успехи ВС РФ на курском направлении. По его словам, российские военнослужащие воюют «круто, грамотно, дерзко», сообщает РИА Новости .

В среду российский лидер встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Во время разговора Путин рассказал о том, как ВС РФ воюют на данном участке с ВСУ.

По его словам, в курском приграничье с противником сражаются морпехи-дальневосточники, морские пехотинцы Черноморского флота, десантники, а также другие подразделения. Президент отметил, что российские бойцы воюют «круто, грамотно, дерзко».

Он заявил, что все военные будут соответствующим образом отмечены. Также Путин поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская».

На встрече президент обсудил с Хинштейном денежные компенсации жителям Курской области. Также они поговорили о восстановлении инфраструктуры региона.