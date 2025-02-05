«Круто, грамотно, дерзко»: Путин рассказал, как воюют ВС РФ в Курской области

Путин похвалил российских военных, воюющих на курском направлении
Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин отметил успехи ВС РФ на курском направлении. По его словам, российские военнослужащие воюют «круто, грамотно, дерзко», сообщает РИА Новости.

В среду российский лидер встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Во время разговора Путин рассказал о том, как ВС РФ воюют на данном участке с ВСУ.

По его словам, в курском приграничье с противником сражаются морпехи-дальневосточники, морские пехотинцы Черноморского флота, десантники, а также другие подразделения. Президент отметил, что российские бойцы воюют «круто, грамотно, дерзко».

Он заявил, что все военные будут соответствующим образом отмечены. Также Путин поддержал идею присвоить 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская».

На встрече президент обсудил с Хинштейном денежные компенсации жителям Курской области. Также они поговорили о восстановлении инфраструктуры региона.