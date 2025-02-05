Путин обсудил с Хинштейном денежные компенсации жителям Курской области

Так, российский лидер обсудил денежные компенсации курянам, утратившим имущество, а также передачу им в безвозмездное пользование, а затем в собственность земельных участков по сертификатам взамен разрушенного жилья. Российский лидер назвал важным возвращение людям земли.

Кроме того, Путин и Хинштейн поговорили на тему восстановления инфраструктуры Курской области.

Президент заявил, что даст поручение правительству РФ проработать программу восстановления приграничья. Путин отметил, что эту тему обсудят в кабмине уже в ближайшее время. После чего правительство сделает свои соответствующие предложения.

Ранее Хинштейн заявил, что для решения проблем жителей курского приграничья был создан координационный совет. Он должен стаь площадкой «для открытого и честного диалога».