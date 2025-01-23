Для решения проблем жителей курского приграничья создан координационный совет
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о создании координационного совета по решению проблем жителей курского приграничья.
«Этот совет станет площадкой для открытого и честного диалога», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В него войдут чиновники, правоохранители и граждане. По словам Хинштейна, куряне предложили, чтобы в совете их представляли инициативные группы от каждого района. Формировать их жители будут самостоятельно.
Первое заседание проведут уже в пятницу. Будут обсуждаться проблемные вопросы жителей. На данный момент сформировано уже 52 вопроса.
Хинштейн отметил, что часть проблем находится в сфере ответственности региональной и муниципальной власти. Их будут решать максимально оперативно. Но есть и та часть, которая требует решений на федеральном уровне.
Хинштейн пообещал рассказать о первых итогах работы совета. Он также отметил, что, начиная с субботы, будет проводить расширенные встречи с жителями. Об их месте и времени граждан будут информировать заранее.
Ранее Хинштейн возмутился из-за отпуска курской чиновницы за границей. Он заявил, что не понимает такого поступка на фоне боевых действий.