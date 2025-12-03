«Круче, чем раньше»: в России назвали срок начала «Одесской операции»

Российские войска могут начать морскую операцию по полной изоляции Украины от Черного моря до конца 2025 года, заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с MK.RU . По его предположению, "Одесская операция" начнется внезапно и станет ответом на украинские атаки по кораблям России.

Дандыкин подчеркнул, что предстоящая операция будет качественно отличаться от тех ударов, которые ранее наносились по одесским портам.

«Скорее всего, будут наноситься ракетные удары с привлечением береговых войск Черноморского флота», — заявил эксперт.

Одессу, Николаев и Очаков ожидают мощные комбинированные атаки. По словам Дандыкина, по портам будет работать авиация с применением ракет Х-101 и Х-102, а также флотские «Калибры», в том числе с подводных лодок. Цель атак — полностью уничтожить возможность для судов причаливать и выгружать грузы.

«Будем делать все, чтобы не было, куда причаливаться и некуда выгружать. Все это можно организовать», — отметил Дандыкин.

По его словам, украинские порты являются крупнейшими хабами по транспортировке западного вооружения, боеприпасов и топлива. Эксперт уверен, что удары будут наноситься по всему побережью, контролируемому ВСУ, вплоть до уничтожения находящихся там судов, чтобы сделать заход в эти порты невыгодным для судовладельцев.

«Наши ракеты и сейчас туда прилетают, но будет все гораздо сильнее и круче, вплоть до уничтожения судов, которые там находятся, чтобы компаниям-судовладельцам было невыгодно туда заходить. Украина открыла ящик Пандоры, начав наносить удары по судам теневого флота и, еще очень сильно об этом пожалеет», — добавил он.

Вместе с тем Дандыкин исключил скорую сухопутную операцию в этом направлении, отметив, что она последует позднее, после развертывания сил в других районах.

2 декабря президент России Владимир Путин отреагировал на атаки украинцев по российским танкерам в территориальных водах Турции. Он заявил, что Москва будет отвечать на атаки Киева и может полностью отрезать Украину от моря

