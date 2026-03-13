Количество погибших при атаке ВСУ на медучреждение в ДНР выросло до 10

В СК РФ уточнили, сколько медиков погибло при ударе дронов ВСУ по медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, атака унесла жизни 10 медицинских работников. Еще 10 человек, в числе которых девять медиков, получили ранения.

Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В СК отметили, что ВСУ целенаправленно ударили по стационарному медучреждению в ДНР. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее в Минобороны заявили, что 10 марта четыре дрона ВСУ самолетного типа ударили по медучреждению в ДНР. В тот момент там находилось более 130 пациентов и около 50 человек медперсонала. В ведомстве заявляли о восьми погибших медиках.

В Минобороны подчеркнули, что данный объект никогда не использовался в военных целях.

