МИД РФ: ВСУ наносят до 3,5 тысяч ударов в неделю по гражданским объектам

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские войска еженедельно наносят около 3,5 тысяч ударов по гражданским объектам на территории РФ, причем количество атак увеличилось на треть с июля 2025 года, сообщает газета «Известия» .

В числе целей называются плотина Белгородского водохранилища, энергоподстанции и заправочные станции, что создает риски для гражданского населения и критической инфраструктуры. По словам дипломата, эти действия являются нарушением международных конвенций и используются Киевом для создания «фона давления» в условиях возобновленных переговоров.

На фоне эскалации сохраняется неопределенность относительно проведения саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште, который ранее анонсировался после телефонного разговора лидеров 16 октября. Кремль подчеркивает необходимость тщательной подготовки встречи, в то время как Вашингтон воздерживается от конкретных обязательств.

Эксперты отмечают, что ключевым разногласием остается будущий статус Украины, включая вопросы демилитаризации и политического устройства. Москва ожидает от США подтверждения соблюдения ранее достигнутых договоренностей, включая анкориджские договоренности и вопросы стратегической стабильности.