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Кобзев: закидывавших камнями фуру с БПЛА под Иркутском жителей хотят поощрить

Жителей, которые закидывали камнями большегруз с беспилотниками в Иркутской области, хотят поощрить, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в рамках регионального оперштаба будет дана оценка действиям людей, а также власти примут решение о поощрении.

Ранее Кобзев рассказал, что в Усольском районе была первая в Сибири атака дронов ВСУ. Они попытались ударить по военной части в поселке Средний.