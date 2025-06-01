Беспилотники ВСУ впервые атаковали Иркутскую область

В Усольском районе Иркутской области зафиксирована первая в Сибири атака беспилотников ВСУ. Дроны попытались ударить по военной части в поселке Средний, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что также беспилотник сбросил взрывное устройство на старое здание в Новомальтинске. Точное число дронов, атаковавших Иркутскую область, пока что неизвестно.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Губернатор провел оперативный штаб. Он уже выехал в Усольский район.

Кобзев заявил, что источник, откуда были выпущены дроны, блокирован. Он призвал население не поддаваться панике, не поднимать волну дезинформации и доверять только официальным данным. По словам губернатора, жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.

Ранее под Мурманском и Иркутском заметили фуры с FPV-дронами. БПЛА начали вылетать из кузовов и совершать удары.