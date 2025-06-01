Под Мурманском и Иркутском заметили фуры с FPV-дронами, которые начали обстрелы

Жители Мурманской и Иркутской областей практически одновременно сообщили в соцсетях, что заметили подозрительные фуры, которые остановились во время движения, а из их кузовов начали вылетать FPV-дроны-камикадзе и совершать удары в российских регионах. Один из очевидцев рассказал об обстрелах вблизи Оленегорска в Мурманской области, пишет Baza .

«Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого. Гаишники его сейчас повязали», — рассказывает один из жителей.

По словам мужчины, он также слышал взрывы, видел работу ПВО. Житель региона отметил, что, несмотря на случившееся, мобильная связь все еще доступна населению.

По данным SHOT, взрывы были слышны вблизи поселка Средний в Иркутской области. Местные жители утверждают, что видели, как боевые дроны вылетали из припаркованного на трассе грузовика. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.