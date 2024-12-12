Кадыров с Делимхановым пошли к главе ФСБ после атаки дрона на казармы в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым в Москве. Он также опубликовал фото, на котором он стоит с Бортниковым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

По словам Кадырова, они обсудили положение дел на СВО и ситуацию внутри Чеченской Республики, в том числе недавние атаки дронов на регион.

Кадыров назвал прошедшую в Москве встречу «полезной и плодотворной». По словам его словам, Бортников в целом высоко оценил меры, предпринимаемые республикой для обеспечения безопасности.

«Александр Васильевич обещал нам, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов», — написал чеченский лидер.

12 декабря Кадыров заявил, что беспилотник атаковал территорию казарм спецполка полиции в Грозном. Дрон ликвидировали, пострадали четверо караульных.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал дело чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого привлекли к ответственности за драки в Москве. Во время обсуждения уголовного преследования 14-летнего чеченца он выразил мнение, что главы МВД и Следственного комитета Владимир Колокольцев и Александр Бастрыкин находятся «не на своих местах». После этого Следком показал видео, как Мурдиев участвовал в драках с москвичами.

СК заявлял, что при расследовании дела были получены показания свидетелей, потерпевших и самих обвиняемых подростков, подтверждающие факт сговора последних для совершения хулиганства.