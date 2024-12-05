СК после обвинений Кадырова показал видео, как подросток из Чечни бьет москвичей

СК показал нападения чеченского подростка на москвичей после критики от Кадырова

Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором показаны нападения 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева на других несовершеннолетних в Москве, сообщают «Осторожно, новости» . Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал уголовное преследование чеченского подростка словами, что главы СК и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».

Уголовное дело на чеченца Мурдиева возбудили после того, как в сентябре 2023 года он и его приятели нападали на людей в московских торговых центрах «Авиапарк», «Дискавери» и на территории «Парка культуры „Ходынское поле“». Официальный представитель Следкома Светлана Петренко подчеркнула, что правоохранители приняли «исчерпывающие меры» по установлению обстоятельств драк и лиц, причастных к ним.

По данным СК, год назад пятеро несовершеннолетних вступили в сговор для совершения хулиганства.

«Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», — говорится в заявлении ведомства.

В сентябре 2023 года фигуранты напали на восьмерых человек в Москве, среди которых семеро были несовершеннолетними.

Действия юных злоумышленников квалифицировали по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). При расследовании были получены показания свидетелей, потерпевших и самих обвиняемых подростков, подтверждающие факт сговора последних для совершения хулиганства.

Кроме того, силовики нашли видео и «иные доказательства» преступных действий подростков. Следком также обнародовал само видео с нарезкой нападений на москвичей, совершенных 14-летним Мурдиевым и его знакомыми.

«Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств», — говорится в заявлении.

Между тем в Кремле отказались комментировать критику Кадырова в адрес Колокольцева и Бастрыкина.

4 декабря Рамзан Кадыров во время своей прямой линии заявил, что «делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно». По словам главы Чечни, ситуация находится на контроле у него, а также у депутатов, сенаторов и юристов. Говоря об уголовном преследовании 14-летнего Мурдиева, Кадыров утверждал, что главы МВД и СК «сидят не на своих местах».

Глава северокавказского региона также заявил, что он уже «лично со всеми разговаривал», поэтому чеченского подростка «не посадят». Суд по делу Муслима Мурдиева назначен на 18 декабря.