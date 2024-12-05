Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что руководитель СКР Александр Бастрыкин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев не выполняют качественно задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Он высказался по делу 13-летнего Муслима Мурдиева, сообщает ИА «Грозный-информ» .

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе», — сказал Кадыров.

Он высказал мнение, что люди, сидящие наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым сидят не на своих местах.

Как добавил глава Чечни, у подростка 18 декабря будет суд. Мурдиева не посадят. Более того, его скоро освободят.

В отношении подростка в ГСУ СК РФ по столице расследуется уголовное дело. Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам. Мальчик семь месяцев находится под домашним арестом. Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия группой лиц по сговору. Вместе с ним обвиняемыми стали еще четыре человека.

Мурдиев ранее говорил, что он заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки. Он добавил, что агрессор был гораздо сильнее. Драку с перевесом в пользу зачинщика сняли на видео, которое послужило возбуждению дела. Но при этом дело возбудили не в отношении агрессора, а в отношении защищавшихся.