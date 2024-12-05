Кремль отказался оценивать критику Кадырова в адрес глав МВД и Следкома

Песков о критике Кадырова в адрес Бастрыкина: я бы воздержался от комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воздерживается от комментирования слов главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителей силовых ведомств. Ранее Кадыров заявил, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин «сидят не на своих местах», сообщает Газета.ru .

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценки», — отреагировал представитель Кремля, добавив, что «не хотел бы ничего комментировать».

Кадыров раскритиковал Колокольцева и Бастрыкина, когда во время прямой линии комментировал уголовное дело против чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, находящегося под домашним арестом. Юноше инкриминируют нарушение общественного порядка с применением насилия в групповой драке, которая произошла в московском парке «Ходынское поле».

Глава Чечни говорил, что ситуация с уголовным преследованием 14-летнего Мурдиева находится под его личным контролем, а также под контролем сенаторов, депутатов и правозащитников.

Кадыров также заявил, что «лично со всеми разговаривал», поэтому несовершеннолетнего чеченца «не посадят».

Во время прямой линии глава Чеченской Республики также предложил застрелиться одному из украинских военнопленных, которых привел с собой.