Кадыров показал кадры с найденными в погребе в Курской области солдатами ВСУ

Бойцы отряда «Тимсо» спецназа «АХМАТ» МО РФ во время осмотра освобожденного от ВСУ населенного пункта Черкасское Поречное Курской области в одном из погребов нашли двух представителей киевского режима и взяли их в плен. Соответствующее видео в своем Telegram-канале показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, взятые в плен украинские военные надеялись, что российские бойцы их не заметят. Однако сильно ошиблись. Бойцов ВСУ нашли очень быстро.

Пленные на видео рассказали командиру спецназа «АХМАТ» МО РФ, замначальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинову, что находятся в Курской области с начала года. По их словам, сослуживцы бросили их на произвол судьбы.

Кадыров отметил, что в настоящее время с пленными украинцами обращаются достойным образом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение пленным из Курской области, если Киев отдаст приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться.