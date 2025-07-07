РИА Новости: поджигатели ТЦ «Пассаж» в Коми хотели заработать

Жители Республики Коми Антон Коростелев и Алексей Пулялин, осужденные за поджог ТЦ «Пассаж» в городе Ухта, в результате которого погибли 25 человек, сделали это ради того, чтобы погасить долг и заработать, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, «в связи с конфликтом в марте 2005 года, произошедшим между ними и уроженцем Северного Кавказа, у Коростелева и Пулялина перед неустановленными следствием заказчиками поджога ТЦ „Пассаж“ образовался долг… и заказчики предложили им совершить поджог ТЦ „Пассаж“ в обмен за избавление от денежного долга и выплату им денежного вознаграждения».

Отмечается, что после поджога заказчики простили долг Коростелеву и Пулялину и выплатили вознаграждение.

Поджог был совершен 11 июля 2005 года. Тогда в ТЦ «Пассаж» сгорели 25 человек. Еще 10 были травмированы.

За поджог осудили Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Они отбывают пожизненное заключение.

Коростелев и Пулялин устроили поджог с использованием минимум 10 литров легковоспламеняющейся жидкости. Они разлили вещество рядом с центральной лестницей, которая была основным путем для эвакуации людей, находившимся в торговом центре.

Осужденные понимали, что из-за огня люди не смогут спастись через основной выход. Также Коростелев и Пулялин осознавали, что в трагедии, скорее всего, погибнут более двух людей.