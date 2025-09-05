Кадыров: очередная группа добровольцев из Чечни вылетела в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале , что очередная группа добровольцев спецбортом оправилась в зону СВО. Самолет вылетел из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Бойцов провожал председатель правительства Чеченской Республики, начальник Регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов. По прибытию в зону боевых действий они вступят в ряды спецназа «Ахмат». Для некоторых из них это уже не первая командировка.

Добровольцы прошли подготовку в Университете спецназа имени Владимира Путина. Они освоили навыки для выполнения служебных задач. Фонд Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечивает бойцов экипировкой, транспортом, питанием, предоставляет жилье и обучение.

«Я благодарен всем нашим воинам, которые в трудную минуту решили встать на защиту Родины и дать отпор врагу!» — написал Кадыров.

