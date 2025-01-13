Кадыров изменил пост о боях «Ахмата» под Белгородом

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Журналисты заявили, что Кадыров изменил пост о боях на белгородском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров отредактировал пост в своем Telegram-канале о боях спецназа «Ахмат» с украинской армией на белгородском направлении. Изначально в публикации указывался населенный пункт, у которого сражалась бойцы, однако позже его название было удалено, сообщает Lenta.ru .

В посте Кадырова осталось только упоминание о белгородском направлении. Глава республики заявил, что на этом участке «Ахмат» совместно с Военно-космическими силами (ВКС) России обстреливают украинские позиции в лесу, используя танк и авиацию.

«Воины обрабатывают квадрат за квадратом, не оставляя врагу ни шанса на спасение. Зачистка территории от вражеского присутствия успешно продолжается», — написал Рамзан Кадыров.

13 января в Белгородской области во время атаки беспилотников пострадали две женщины и годовалый ребенок.