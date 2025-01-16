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Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» освободили из украинского плена бойца ВС РФ Сабира Гасимова, который находился на территории укрепрайона ВСУ под названием «Пентагон», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Как отметил Кадыров, Гасимова ранили в ходе боя и взяли в плен. Российская разведка получила информацию о местонахождении бойца и передала в штаб. «Пентагон» находится в направлении населенного пункта Часов Яр.

Вскоре после этого российские войска осуществили штурм позиций укрепрайона ВСУ. Бойцы «Ахмата» действовали совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ЮФО ВС РФ. Они не только освободили пленного, но и нанесли существенный урон противнику, как отметил Кадыров.

Гасимова доставили в безопасную зону, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Кадыров поблагодарил бойцов «Ахмата» за эффективную оперативно-боевую деятельность.

Ранее Кадыров показал, как операторы БПЛА из группы «Шрама» уничтожают пикап ВСУ. Это произошло на краснолиманском направлении в ДНР.