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Кадыров показал, как операторы БПЛА из группы «Шрама» уничтожают пикап ВСУ

Операторы БПЛА из группы «Шрама» спецназа «АХМАТ» обнаружили и ликвидировали пикап ВСУ в зоне спецоперации. Кадры уничтожения техники противника показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Пикап ВСУ российские бойцы обнаружили на краснолиманском направлении в ДНР. По словам Кадырова, водитель машины надеялся переждать до ротации, укрывшись у обочины.

Несмотря на это, операторы БПЛА из группы «Шрама» засекли противника. Российские бойцы навелись на цель и нанесли удар, в результате чего пикап был уничтожен.

«Одно решение, один выверенный удар — и цель обращена в дым и пепел», — написал Кадыров.

Глава Чечни обратил внимание на «безупречное мастерство и слаженность» бойцов спецназа «АХМАТ».

Ранее российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР. Также было ликвидировано более 615 украинских военнослужащих.