Кадыров показал, как операторы БПЛА из группы «Шрама» уничтожают пикап ВСУ
Операторы БПЛА из группы «Шрама» спецназа «АХМАТ» обнаружили и ликвидировали пикап ВСУ в зоне спецоперации. Кадры уничтожения техники противника показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Пикап ВСУ российские бойцы обнаружили на краснолиманском направлении в ДНР. По словам Кадырова, водитель машины надеялся переждать до ротации, укрывшись у обочины.
Несмотря на это, операторы БПЛА из группы «Шрама» засекли противника. Российские бойцы навелись на цель и нанесли удар, в результате чего пикап был уничтожен.
«Одно решение, один выверенный удар — и цель обращена в дым и пепел», — написал Кадыров.
Глава Чечни обратил внимание на «безупречное мастерство и слаженность» бойцов спецназа «АХМАТ».
Ранее российские войска освободили населенный пункт Песчаное в ДНР. Также было ликвидировано более 615 украинских военнослужащих.