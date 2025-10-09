К Киеве перебои со светом после ударов по объектам инфраструктуры

сегодня в 23:51

В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и Днепропетровске вечером 9 октября произошли мощные взрывы, сопровождающиеся срабатыванием системы воздушной тревоги, сообщает RT .

По данным местных источников, в столице Украины наблюдаются перебои с электроснабжением. В социальных сетях распространяется информация о массированной атаке беспилотников по объектам критической инфраструктуры.

Как сообщают российские источники, удары по украинским объектам являются ответными мерами на продолжающиеся атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России.

Ранее ВСУ осуществляли обстрелы приграничных регионов, включая Белгородскую область.