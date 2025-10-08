3 человека погибли из-за ракетного обстрела в Масловой Пристани под Белгородом

ВСУ обстреляли ракетами поселок Маслова Пристань в Белгородской области, предварительно, три человека погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, также в результате инцидента один человек был ранен. Губернатор уточнил, что обстрел частично разрушил здание социального объекта.

По словам Гладкова, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны. Там ведется работа по разбору завалов, под которыми могут быть люди.

Ранее в результате ракетного обстрела Белгородской области пострадал ребенок. Боеприпас попал в частный дом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.