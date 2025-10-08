В результате ракетного обстрела Белгородской области пострадал ребенок

При ракетном обстреле со стороны Вооруженных Сил Украины белгородского села Мощеное пострадали три человека, в том числе ребенок, губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок», — отметил он.

Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. По предварительной информации, 2-летней девочке диагностировали баротравму.

Вечером во вторник средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами.