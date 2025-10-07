Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами

Вечером во вторник средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были перехвачены и уничтожены с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 16 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и один беспилотник — над территорией Воронежской области.

Ранее официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду опубликовал рекомендации для жителей. Им рассказали, как себя вести во время атаки беспилотных летательных аппаратов.

